ASSE : Harold Moukoudi, les dessous de son retour en grâce

Publié le 05 novembre 2020 à 23:47

Écarté un temps par le manager de l’ASSE, Harold Moukoudi a retrouvé une place de titulaire au sein de l’équipe de Claude Puel. Dans une interview sur la TV du club ligérien, le défenseur donne le secret de son retour en forme.

ASSE : Moukoudi, « j’ai mis les bouchées doubles »

Harold Moukoudi était sur la liste des indésirables de l’ASSE au dernier mercato. Il ne comptait pas parmi les premiers choix de Claude Puel au coup d’envoi de la saison 2020-2021. Mais au fil du temps, l’arrière central a retrouvé une place dans l’équipe du coach de l’AS Saint-Étienne. Avec le transfert de Wesley Fofana à Leicester City Puel ne pouvait que compter sur lui. À la question de savoir comment il se sent dans son rôle de titulaire, le Camerounais a répondu : « très heureux [...] J’avais la volonté de m’imposer à l’ASSE à travers mes performances. À mon retour d’Angleterre, où j’ai beaucoup appris, j’ai mis les bouchées doubles. Je voulais apporter un plus à l’équipe... »

Rappelons qu’Harold Moukoudi avait été prêté à Middlesbrough de janvier 2020 jusqu’à la fin de la saison dernière. Cependant, il avait très peu joué, soit 8 matchs seulement en Championship (D2 anglaise). Sans oublier qu’avant de rejoindre les Verts l'été 2019, il était resté toute une demi-saison (janvier 2019 à juin 2019) sans jouer. « D’un point de vue personnel, la saison dernière n’a pas été à la hauteur de mes espérances. Le fait d’arriver du Havre AC, où je n’avais pas joué les six derniers mois, m’a certainement pénalisé », a-t-il rappelé.

Harold Moukoudi a connu la covid-19

Notons qu’Harold Moukoudi a enchainé 4 matchs de la 4e à la 7e journée de Ligue 1. Titulaire, il a joué l'intégralité des rencontres face au FC Nantes, le Stade rennais, le RC Lens et l’OGC Nice. Testé positif à la covid-19, le natif de Bondy a manqué les deux derniers matchs de l’ASSE face au FC Metz et au Montpellier HSC. Il devrait être opérationnel pour le derby contre l'OL, dimanche (21h), lors de la 10ejournée de Ligue 1. Le polyvalent arrière de l'ASSE rejoindra ensuite la sélection du Cameroun lors de la trêve internationale, car il est convoqué par Antonio Conceiçao, sélectionneur des Lions indomptables.













Par ALEXIS