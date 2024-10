FC Nantes : Matthis Abline, le secret de sa renaissance au FCN

Le travail paye pour Matthis Abline ! Le nouvel avant-centre du FC Nantes, discret jusque-là, a marqué contre l’OGC Nice (1-1) grâce à un repositionnement judicieux et un engagement sans faille.

Matthis Abline, l’importance du travail en coulisses

Ce dimanche soir, la nouvelle recrue offensive du FC Nantes, Matthis Abline, a mis fin à son petit passage à vide. L’attaquant français a inscrit un but précieux lors du match nul face à l’OGC Nice (1-1). Cette réalisation fait du bien au moral du joueur, qui était en difficulté ces dernières semaines. Ce but est aussi le fruit d’un travail acharné en coulisses, tant de la part du joueur que du staff technique.

Repositionné sur l’aile droite, Matthis Abline a dû s’adapter à un nouveau rôle au FC Nantes. Un choix tactique qui, selon Antoine Kombouaré, a permis au jeune joueur de retrouver confiance et de se libérer. « J’ai senti qu’il perdait un peu confiance. Je me suis dit qu’il fallait un peu l’éloigner de cette zone du but », a confié le coach nantais à Ouest France. Ce repositionnement a porté ses fruits au FCN.

C’est de la tête, sur un centre de Moses Simon, que l’ancien Rennais a ouvert le score. Une réalisation qui vient récompenser son travail acharné durant la trêve. « Il faut parfois être patient quand on est attaquant. Parfois, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il faut toujours rester concentré », a reconnu Matthis Abline.

Avec cette performance, l’attaquant du FC Nantes a retrouvé la confiance. Il montre que la réussite individuelle passe souvent par un effort collectif et une adaptation aux exigences du jeu. Le RC Strasbourg, prochain adversaire du FCN, est prévenu : le buteur nantais sera à surveiller de près.