Mercato : Après l’OM, Jean-Louis Gasset rebondit à Montpellier

Près de quatre mois après son départ de l’OM, Jean-Louis Gasset va revenir en Ligue 1. Le technicien septuagénaire est en passe de s’engager avec Montpellier.

Jean-Louis Gasset en mission sauvetage à Montpellier

Jean-Louis Gasset s’apprête à faire un retour remarqué sur les bancs de touche. Après un bref passage à l’Olympique de Marseille et une retraite anticipée, le technicien de 70 ans est sollicité par son club formateur, le Montpellier HSC. Son retour imminent intervient dans un contexte sportif particulièrement tendu.

Suite à une série de résultats désastreux, culminant avec une lourde défaite (5-0) face à l’OM, l’entraîneur Michel Der Zakarian a été limogé. Pour le remplacer, le président Laurent Nicollin a jeté son dévolu sur Jean-Louis Gasset, espérant que l’ancien de la maison parvienne à redresser la situation. L’Equipe rapporte en effet que les négociations entre les deux parties ont abouti à un accord : « Jean-Louis Gasset va signer un contrat jusqu’en fin de saison« . L’officialisation de sa signature n’est plus qu’une question de temps.

Excepté un rebondissement de dernière minute, Jean-Louis Gasset sera le nouvel entraîneur de Montpellier. Une mission qui s’annonce des plus complexes. Le MHSC occupe la dernière place de Ligue 1 et semble voué à une lutte acharnée pour le maintien. Le technicien français, qui a déjà sauvé l’ASSE de la relégation par le passé, devra une nouvelle fois faire preuve de toute son expérience pour relever ce défi. Jean-Louis Gasset aura pour mission de insuffler un nouvel élan à l’équipe et de la maintenir en Ligue 1.