RC Lens : Facundo Medina suspendu, un coup dur avant le PSG !

Le défenseur argentin Facundo Medina manquera la rencontre face au Paris SG pour accumulation de cartons jaunes. Un véritable coup dur pour le technicien du club, Will Still.

Lors de la victoire du RC Lens (0-2) face à l’ASSE au Chaudron à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1, les hommes de Will Still ont écopé de seulement deux cartons jaunes. Pourtant, l’un de ces avertissements pourrait avoir des conséquences majeures pour les Sang et Or avant d’affronter le PSG.

Le défenseur central argentin, Facundo Medina a été sanctionné pour un tacle en retard sur Mathieu Cafaro à la 31e minute. Déjà averti lors des matchs contre le Stade Rennais lors de la cinquième journée et face au RC Strasbourg lors de la septième journée, ce troisième carton lui vaut une suspension automatique.

Son absence lors du déplacement à Paris est un coup dur pour le RC Lens, qui perd un élément important de son dispositif défensif. Titulaire indiscutable du RC Lens, Facundo Medina a déjà disputé 9 rencontres avec le club artésien cette saison.

D’autres cadres de l’équipe sont désormais sous la menace de suspension. L’attaquant angolais M’Bala Nzola, averti pour contestation à la 56e minute, rejoint Wesley Saïd dans la liste des joueurs sous la menace d’une suspension. Avec deux cartons jaunes en deux matchs consécutifs, l’Angolais devra éviter tout nouvel avertissement jusqu’à la 14e journée contre Montpellier, sous peine de rater un match.