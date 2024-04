Facundo Medina refuse un transfert au PSG pour une incroyable raison

Annoncé sur les tablettes des dirigeants du PSG pour le prochain mercato estival, Facundo Medina ne compte pas quitter le RC Lens pour une raison incroyable.

Le PSG en pince pour Facundo Medina

En pleine préparation de l’avenir sans Kylian Mbappé, qui va rejoindre les rangs du Real Madrid à l’issue de la saison en cours, le Paris Saint-Germain va vivre un été des plus animés. Si PSG Inside Actus parle d’une vague de départs pour faire de la place à de nouveaux visages, le journal Le Parisien confirme la tendance et assure que le club de la capitale française aurait prévu d’investir massivement lors du prochain mercato d’été pour recruter et combler le départ de la star de 25 ans.

Si de grands noms sont annoncés pour renforcer le secteur offensif, d’autres compartiments de jeu seraient également concernés par le recrutement à venir. Au poste de défenseur central, alors que l’avenir de Marquinhos interroge de plus en plus, le Paris SG en pincerait pour Facundo Medina.

Capable d’évoluer dans l’axe comme dans les couloirs, le défenseur argentin disposerait de solides soutiens au sein de la direction sportive du PSG, à en croire les informations de L’Équipe. Toutefois, le protégé de Franck Haise ne compte pas du tout changer d’air durant l’intersaison.

Medina : « J’ai décidé avec ma famille. Je suis fier de rester là »

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour cet été, Facundo Medina a pris la décision de prolonger son contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028. Et le partenaire de Brice Samba a profité de sa présence en conférence de presse ces dernières heures pour justifier son choix.

Arrivé à Lens à l’été 2020 en provenance de Talleres contre un chèque de 3,5 millions d’euros, le compatriote de Lionel Messi se sent bien chez les Sang et Or et apprécie surtout sa vie dans le Nord de la France. En accord avec sa famille, Medina a donc décidé de ne pas bouger.

« Je suis très content d’avoir prolongé. J’ai décidé avec ma famille. Je suis fier de rester là, dans ce club que je connais. Avec toutes les personnes de mon côté, j’ai décidé qu’il fallait continuer. Je suis heureux ici », a déclaré le défenseur lensois avant d’assurer qu’aucun transfert n’est dans ses plans pour cet été.

« Je suis là, je respecte le club. Ce qu’il se passe après ça, je ne sais pas, mais j’ai ma tête à 110% ici. Avec le moment que l’on passe maintenant, on doit rester concentré, et dans le travail pour aller chercher une victoire », a ajouté Facundo Medina. Le Paris SG est donc prévenu.