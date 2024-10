Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov pisté en Angleterre

Le défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, sera l’une des sensations du prochain mercato hivernal. De nombreux clubs se positionnent pour s’attacher ses services.

RC Lens : Abdukodir Khusanov sur le départ cet hiver ?

Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov s’impose au sein de l’équipe du RC Lens cette saison. Il a notamment profité de l’absence de Kevin Danso en début de saison pour montrer tout son potentiel. L’international ouzbek comble parfaitement les attentes de Will Still et de la direction lensoise cette saison, ce qui lui permet d’avoir sa place dans le onze de départ des Sang et Or même après le retour de Kevin Danso.

Les performances du jeune prodige lensois attisent les convoitises de nombreux cadors européens, notamment des formations de Premier League. Selon les informations du média Kun, Arsenal serait en pince pour Abdukodir Khusanov en vue du prochain mercato hivernal.

Les Gunners cherchent des renforts en défense et seraient prêts à passer à l’offensive pour le joueur lensois. D’autres clubs de Premier League comme Newcastle et Everton envisagent également de s’attacher les services d’Abdukodir Khusanov cet hiver. En raison de la forte concurrence pour la signature de l’international ouzbek, sa valeur marchande grimpe.

Selon Transfermarkt, le joueur est évalué à environ 5 millions d’euros. Mais L’Équipe indique que la valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a désormais explosé et atteint plus de 10 millions d’euros. Le RC Lens pourrait donc toucher un joli chèque s’il décidait de vendre sa pépite. Les Sang et Or avaient déboursé seulement 100 000 euros pour le recruter en juillet 2023 en provenance de l’Energetik-BGU (Biélorussie).