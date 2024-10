Mercato FC Nantes : un nouveau talent s’engage avec le FCN, l’avenir est assuré !

À l’approche du mercato d’hiver, le FC Nantes continue de façonner son équipe avec la signature de jeunes talents. Après Herba Guirassy, Louis Leroux, un autre joueur prometteur du centre de formation, fait parler de lui. Le milieu de terrain de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Ce contrat, qui prendra effet la saison prochaine, court jusqu’en 2028, une preuve de la confiance accordée à ce jeune joueur par le club de foot de Nantes et par Antoine Kombouaré.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux, le prodige du FCN, signe son premier contrat professionnel !

La signature de Louis Leroux intervient à un moment clé où les fans redoutent le mercato hivernal du FC Nantes. Face au manque de moyens financiers de plus en plus visibles, le FCN semble orienté vers une stratégie de promotion de jeunes talents issus de la formation. Après Herba Guirassy, le club nantais continue sur sa lancée avec cette signature de Louis Leroux, qui avait déjà impressionné lors de l’épopée des U19 du FC Nantes en Youth League la saison dernière. Son égalisation et son tir au but victorieux lors du quart de finale de la compétition contre Copenhague à la Beaujoire sont encore dans les mémoires des supporters du FCN.

Herba Guirassy et Louis Leroux ont évolués cet après-midi avec les U19 à Marcel-Saupin en championnat. 💛💚



Victoire 5-2 face à Mérignac, avec notamment un doublé de ce premier. 🔥#FCNantes pic.twitter.com/lnhJdniW1d — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) September 1, 2024

FCN : Antoine Kombouaré tient une pépite en or

Sous les ordres d’Antoine Kombouaré, Louis Leroux a fait deux apparitions en Ligue 1 cette saison, d’abord face à Montpellier MHC, puis contre l’OL. Bien que ses minutes de jeu soient encore limitées, ce jeune prodige montre déjà des signes prometteurs pour l’avenir du FC Nantes. Ce coup de génie du Mercato interne du FC Nantes pourrait bien s’avérer déterminant dans les années à venir, et Antoine Kombouaré semble déjà compter sur lui pour renforcer l’effectif du FCN.

Alors que les fans continuent de suivre les évolutions des rumeurs mercato FC Nantes, il est clair que les signatures des talents comme Herba Guirassy et Louis Leroux donnent de l’espoir sur la vigilance des dirigeants dans la rétention des meilleurs éléments de l’académie. A defaut de moyens colossaux pour engager des joueurs confirmés de haut niveau, le FCN fait l’effort de retenir les pépites qui pourraient construire les nouvelles pages de son histoire.