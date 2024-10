Cela fait déjà quatre matchs consécutifs sans victoire pour le Toulouse FC de Carles Martinez Novell. Pour l’entraîneur espagnol de 40 ans, c’en est trop pour son club, qui est toujours menacé par la relégation. S’adressant aux médias français lors d’une interview, il a souligné la grande défaillance des Toulousains.

Carles Martinez Novell critique l’état d’esprit des joueurs

Selon Carles Martinez Novell, si le Toulouse FC n’arrive pas à gagner, c’est à cause de l’état d’esprit de ses joueurs. Il constate que sur le terrain, ces derniers jouent sans prendre en compte ses consignes. Il comprend que cela découle de leur envie de gagner des matchs, mais que cela manque d’organisation. « Au quotidien, je vois que mes joueurs sont des battants, qu’ils ont envie de gagner. Ce dimanche, ce qui a posé problème, c’est qu’on a vu des joueurs agir, mais séparément, sans respecter le plan. C’était une rencontre particulière avec plusieurs absents chez nous. Nous avons dû changer toute notre défense. Il faut savoir quand courir, quand tenter… Ce match va nous aider. On doit s’appuyer sur ce qui a fonctionné et progresser sur ce qui a été moins bien », a critiqué le technicien espagnol.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell s'indigne contre ses joueurs 3

Les regrets de Carles Martinez Novell après le nul

Certes, le match nul (1-1) contre l’Angers SCO met fin à la série de défaites du Toulouse FC, mais cela ne réjouit pas Carles Martinez Novell. Pour l’entraîneur des Pitchouns, une victoire aurait été plus satisfaisante. « Nous aurions pu être menés 2-0 sans l’arrêt de Guillaume. Nous avons aussi eu des opportunités pour gagner ce match. Mais je ne suis pas satisfait de ce que j’ai vu, de l’état d’esprit. Nous avons réagi après le penalty, mais nous ne devrions pas avoir besoin de ce type d’événement pour réagir. Nous devons être acteurs de nos matchs », a-t-il conclu.