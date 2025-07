Mercato PSG : Luis Enrique arrête une incroyable décision !

En pleine Coupe du Monde des Clubs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait pris une importante décision pour le mercato estival. Le technicien espagnol est satisfait de son groupe.

Mercato PSG : Luis Enrique n’attend pas d’arrivée au milieu

Si le trident composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz a sublimé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette saison, les remplaçants Warren Zaïre-Emery et Kang-In Lee ont été décevants, après un début de saison prometteur. Malgré cela, et alors que plusieurs sources évoquaient l’arrivée d’un renfort dans ce secteur de jeu, Luis Enrique ne ferait pas du recrutement d’un nouveau milieu de terrain une priorité sur ce mercato estival.

D’après les informations de RMC Sport, le coach espagnol aurait clairement expliqué à Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qu’aucune arrivée n’était souhaitée si aucun des milieux de terrain actuels ne bouge. Même son de cloche en attaque concernant Gonçalo Ramos.

En effet, le média sportif rapporte que le club de la capitale n’aurait pas prévu de se séparer de l’international portugais. Le staff parisien maintient sa confiance à Ramos. Il faudra donc une grosse offre pour que le PSG vende l’ancien joueur du Benfica Lisbonne.

« Zabarnyi reste la priorité en défense, pas d’arrivée au milieu si pas de départ. Le cas Kang-In Lee sera surveillé durant ce mercato. Pour Zabarnyi, les deux clubs sont confiants quant à une issue positive dans ce dossier. Un recrutement est acté dans ce secteur offensif : un joueur polyvalent et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Zaire-Emery n’ont aucune raison d’aller voir ailleurs.

Pas de départ prévu pour Gonçalo Ramos pour le PSG. La direction parisienne maintient sa confiance à l’international portugais. Il faudra une grosse offre pour que le PSG vende », rapporte RMC Sport. Cette prudence mercato illustre la volonté du Paris SG de ne pas sacrifier la confiance gagnée en interne et de préserver l’esprit de groupe, essentiel pour performer sur la durée.