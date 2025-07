Mercato OM : Parme répond cash à Mehdi Benatia !

Les dirigeants de l’OM négocient le transfert d’un jeune défenseur en Italie pour ce mercato estival. Parme fixe le prix de sa pépite.

Mercato OM : Mehdi Benatia vise un roc en Italie

La direction de l’OM frappe à toutes les portes pendant ce mercato estival pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. L’une des priorités est d’apporter de sang neuf en défense cet été afin de livrer de belles performances la saison prochaine en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Selon les informations de Le Phocéen, les dirigeants de l’OM ciblent le jeune défenseur central, Giovanni Leoni pendant ce mercato estival. Le roc italien évolue actuellement à Parme en Italie et a montré de belles qualités en défense cette saison. Il a disputé 17 matches avec son club et a inscrit un but. Du beau monde tourne autour de lui après sa belle saison.

Le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia a entamé des discussions avec l’entourage de Giovanni Leoni et les dirigeants de Parme. La porte est ouverte pour le transfert du jeune défenseur cet été, mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants italiens ne veulent pas du tout brader leur défenseur.

Le journaliste Nicolo Schira fait le point sur le dossier et indique que Parme demande plus de 40 millions d’euros pour acter le départ de sa pépite cet été. Ce qui refroidit les ardeurs des pensionnaires du stade Vélodrome. Les Marseillais ne sont pas prêts à lâcher cette somme pour recruter Giovanni Leoni. Le joueur est évalué à 18 millions d’euros par Transfetmarkt.