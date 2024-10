L’ASSE au bord du gouffre : La descente aux enfers est annoncée !

L’ASSE est retombée dans ses travers après une défaite 2-0 concédée à Geoffroy-Guichard face au RC Lens. Un échec qui fait resurgir les inquiétudes autour de l’avenir de l’AS Saint-Etienne et Olivier Dall’Oglio.

ASSE : L’espoir laisse place à l’inquiétude

La situation de l’AS Saint-Étienne s’aggrave de jour en jour. Après une nouvelle défaite face au RC Lens, les Verts pointent à une inquiétante 14ème place en Ligue 1 à un point de la zone rouge. Et les observateurs ne se font guère d’illusions quant à la suite de la saison de l’ASSE. Florent Gautreau, journaliste à RMC Sport, s’est montré particulièrement pessimiste au sujet de l’avenir des Stéphanois, qui ont affiché un visage inquiétant face au RCL.

« La faiblesse de Saint-Étienne m’a vraiment frappé. Je ne vois pas comment ils auraient pu marquer… honnêtement, je suis un peu inquiet. Au début, il y avait quelques séquences qui laissaient entrevoir un espoir. Ils ont réussi à prendre des points, et tu te dis que ça pourrait suffire. Mais contre Lens, ils ont pris un gros coup sur la tête », a-t-il confié au micro de l’After Foot.

Olivier Dall’Oglio en grand danger à l’ASSE

Le consultant a souligné les difficultés de l’équipe à marquer des buts et à produire du jeu. « On avait l’impression qu’ils n’allaient jamais marquer, ils récupéraient le ballon très loin des buts adverses », a-t-il fait remarquer. Tout comme l’équipe en plein doute et en grande difficulté, les doutes sur l’avenir d’Olivier Dall’Oglio se renforcent également.

Pour Florent Gautreau, il n’y a aucune garantie de voir Olivier Dall’Oglio terminer la saison en tant qu’entraineur de l’ASSE. « Quand j’écoute l’entraîneur, j’ai aussi le sentiment qu’il manque d’outils pour s’en sortir. Mais à un moment donné, c’est ton équipe, ce sont tes joueurs. Je ne suis pas certain que cet entraîneur aille au bout, et j’ai également de sérieux doutes sur la qualité de cet effectif pour la Ligue 1 », a-t-il souligné.

De retour en Ligue 1 après deux saisons passées en Ligue 2, l’ASSE vit un début de campagne catastrophique. Les voyants sont au rouge et le club stéphanois est en plein doute quant à son objectif de se maintenir dans l’élite du football français. Une grosse menace pèse sur l’avenir des Verts si rien n’est fait pour une réaction immédiate.