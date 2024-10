PSG : Matvey Safonov attendu devant la justice à Moscou !

L’international russe évoluant au PSG, Matvey Safonov doit régler une affaire judiciaire en Russie après son divorce avec son ancienne épouse Anastasia.

PSG : Matvey Safonov a des ennuis judiciaires

Le gardien de but russe Matvey Safonov, recruté par le PSG cet été en provenance de Krasnodar, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire en Russie. Son ex-épouse, Anastasia, l’accuse de ne pas verser la pension alimentaire destinée à leur fille.

Matvey Safonov devrait verser 25 % de ses revenus, soit environ 600 000 euros, pour subvenir aux besoins de l’enfant. L’audience, initialement prévue ce mercredi, a été reportée au 29 novembre prochain, selon RIA Novosti Sport.

Le joueur parisien conteste cette demande et estime que son ex-épouse utiliserait l’argent à des fins personnelles et non pour l’entretien de leur fille. Les deux parties devront s’expliquer devant la justice pour connaître le verdict final. Depuis son arrivée à Paris, Matvey Safonov a disputé trois matchs sous les couleurs du PSG.