Mercato ASSE : Maxence Rivera balance sur la fin de son contrat à Saint-Etienne

Formé à l’ASSE, Maxence Rivera (22 ans) a quitté le club stéphanois l’été dernier. Libéré à la fin de son contrat, il est parti avec un pincement au cœur.

Maxence Rivera : Un avenir prometteur loin de Saint-Étienne

En fin de contrat à l’ASSE le 30 juin 2024, Maxence Rivera a vu son aventure stéphanoise prendre fin. Malgré son potentiel, le jeune ailier n’a pas reçu de proposition de prolongation de la part de son club formateur et s’est retrouvé libre de tout engagement. Fort heureusement pour lui, il a rapidement rebondi en s’engageant pour deux saisons avec l’USL Dunkerque, en Ligue 2.

Depuis son arrivée dans le Nord, Rivera s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe. Titulaire à neuf reprises en neuf journées de championnat, il a déjà trouvé le chemin des filets et semble épanoui dans son nouveau club. » ici, à Dunkerque, je me sens super bien. Il y a un projet avec de jeunes joueurs, le club me suivait depuis un moment et j’ai vraiment senti une volonté de me faire venir. Le projet de jeu correspond à ce que je recherchais pour mieux progresser. »

Rivera regrette de ne pas avoir eu l’opportunité de poursuivre à l’ASSE

Pourtant, il ne cache pas un certain regret de ne pas avoir eu l’opportunité de poursuivre sa carrière à l’ASSE. « Quand on arrive en fin de contrat à Saint-Étienne, surtout en tant que jeune joueur, ce n’est pas toujours évident », a-t-il lâché en conférence de presse avant le match de l’USL Dunkerque à Laval.

En quatre saisons passées sous le maillot vert, Maxence Rivera a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues, dont 19 en Ligue 1 et 17 en Ligue 2.