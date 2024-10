OM : De Zerbi réserve une surprise en attaque face au PSG ?     

L’OM rêve d’une victoire retentissante ce dimanche face au PSG. Et pour ce choc, Roberto De Zerbi pourrait bouleverser ses plans en attaque en alignant Luis Henrique.

Roberto De Zerbi prêt à surprendre le PSG avec Luis Henrique

En pleine confiance après son large succès à Montpellier (5-0), l’Olympique de Marseille se prépare à affronter le PSG dans un choc qui s’annonce explosif. Pour cette rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1, l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, est confronté à un choix cornélien : qui titulariser sur le flanc gauche de son attaque ?

Jonathan Rowe, jeune talent anglais, a séduit par ses performances depuis son arrivée. Buteur décisif à Lyon puis passeur décisif dès la première minute face à Montpellier, il semble avoir conquis le cœur de son entraîneur. Sa polyvalence et son efficacité en font un sérieux prétendant à une place de titulaire.

En face, Luis Henrique n’est pas en reste. Auteur de quatre buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant a été décisif lors du dernier match face à Montpellier. Son profil technique et sa capacité à faire la différence font de lui un atout majeur pour l’OM. D’ailleurs, selon L’Équipe, Luis Henrique part avec « un léger avantage pour débuter » le Classique contre le PSG.

❗️Luis Henrique a un léger avantage sur Jonathan Rowe pour être titulaire lors du classico, cependant rien n'est décidé.



[🥇 @RMCsport] pic.twitter.com/Mkx2jCLw7Q — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 23, 2024

Toutefois, la montée en puissance de Jonathan Rowe rend la décision plus difficile pour Roberto De Zerbi. Quel que soit le choix finale de l’Italien pour animer son attaque, l’OM abordera ce choc avec l’ambition de créer la surprise et de venir à bout du PSG. Ce duel au sommet promet d’être passionnant et pourrait bien se jouer à très peu de choses.