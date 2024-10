RC Strasbourg : Liam Rosenior récupère deux blessés avant le FC Nantes

Le dimanche 27 octobre prochain, le RC Strasbourg et Liam Rosenior accueilleront le FC Nantes pour le match de la neuvième journée de Ligue 1. Pour ce duel important, après la défaite (2-4) contre le Paris Saint-Germain, l’entraîneur anglais de 40 ans pourra compter sur le retour de deux joueurs clés.

En plus des retours de Guela Doué et Ismaël Doukouré après leur suspension, le RC Strasbourg reçoit la bonne nouvelle du rétablissement de Caleb Wiley et Milos Lukovic. Blessés depuis plusieurs semaines, l’arrière gauche américain de 19 ans, éloigné des terrains depuis la quatrième journée de Ligue 1, et l’avant-centre serbe de 18 ans, absent depuis le début de la saison, n’avaient disputé aucune rencontre.

Les deux joueurs souffraient d’une blessure au genou. Mais la bonne nouvelle est qu’ils sont désormais aptes à reprendre la compétition. Ce mercredi 23 octobre, Caleb Wiley et Milos Lukovic ont participé à l’entraînement collectif avec le reste de l’effectif de Liam Rosenior. À la fin de la séance, ils ont travaillé individuellement avec un préparateur physique. Leur retour à l’entraînement laisse espérer qu’ils seront disponibles pour la réception du FC Nantes.

• Marvin Senaya is a doubt for the Nantes game. injured in the same ankle that made him miss the match against Lens. he will also be suspended against Saint Etienne the following week. ❌



• Milos Lukovic and Caleb Wiley have resumed team training. ✅



( @LesSportsDNA ) #RCSA pic.twitter.com/ugOTD5Fanx