Stade Rennais : Steve Mandanda sous pression, Rennes en quête de points

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda, s’est prononcé sur les difficultés qu’il rencontre cette saison et l’enjeu du match face au Havre AC en Ligue 1.

Stade Rennais : Steve Mandanda appelle à une réaction du SRFC face au Havre

Le Stade Rennais reçoit le Havre AC ce vendredi pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations qui ont besoin de points pour se relancer. Avant cette rencontre, le gardien du Stade Rennais, Steve Mandanda, s’est prononcé sur ses performances en dents de scie en ce début de saison.

« Il y a un certain nombre d’éléments qui font que ce n’est pas ma meilleure période. Cela m’est déjà arrivé par le passé. Aujourd’hui, quand je suis moins performant, l’âge entre en compte. Quand je le suis, on ne parle plus de mon âge. Entre le début de saison et aujourd’hui, il s’est passé deux mois, je ne pense pas que ce soit cela qui ait fait la différence », a déclaré le portier français dans des propos rapportés par Ouest-France.

Steve Mandanda reconnaît les mauvais résultats du Stade Rennais en Ligue 1 cette saison. L’international français mobilise ses coéquipiers à livrer une belle performance face au Havre AC au Roazhon Park pour glaner les trois points.

« Vendredi, il va falloir être totalement libérés, aller de l’avant, essayer d’emballer ce match et vite marquer. On a besoin de points… on est tous conscients que sur ce match de vendredi, il va falloir prendre les choses en main et aller chercher un résultat. S’il y a la manière, c’est encore mieux… On est dans une situation où l’on doit vraiment voir à court terme. Et à court terme, c’est vendredi. C’est la victoire qui est très importante pour nous », a-t-il ajouté.

Après huit journées de Ligue 1, les Rouge et Noir occupent provisoirement la 13e place au classement avec 8 points.