Derby RC Lens vs LOSC : Bruno Genesio veut passer ses nerfs sur les Sang et Or

Le LOSC vise une nouvelle victoire après l’exploit en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Les Dogues attendent le RC Lens de pied ferme.

Le RC Lens défie le LOSC au stade Bollaert

Le RC Lens et le LOSC ont rendez-vous au stade Bollaert samedi prochain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Les Dogues vont affronter les Sang et Or après leur nouvel exploit face à l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions.

Les hommes de Bruno Genesio ont battu l’Atlético sur son propre terrain (1-3). Cette victoire en Ligue des Champions met Lille dans une position idéale avant le derby du Nord contre le RC Lens. En conférence de presse après la victoire à Madrid, le technicien lillois, Bruno Genesio, mécontent du calendrier du derby contre le RC Lens, a vivement critiqué la programmation de ce match juste après la rencontre européenne.

« On ne me fera pas taire là-dessus. Il faudrait qu’il y ait des gens qui connaissent le football dans l’élaboration des calendriers. Cela serait quand même beaucoup mieux. Avec ce calendrier, j’avais en tête de faire des équipes différentes à Monaco et ici, mais ce n’était pas pour moi une équipe B », a déclaré le technicien lillois, cité par L’Équipe.

Le derby face au RC Lens s’annonce chaud, surtout au vu des déclarations de Bruno Genesio. Les joueurs lillois seraient certainement fatigués, mais ils vont produire du spectacle face au RC Lens au stade Bollaert.

Le RC Lens est invaincu en Ligue 1 depuis le début de cette saison sous la houlette de Will Still. Les Sang et Or occupent provisoirement la 5e place au classement avec 14 points. De son côté, le LOSC occupe la 4e place au classement avec 14 points.