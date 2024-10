RC Lens – LOSC : Un derby du Nord sous haute surveillance entre le RCL et le LOSC Lille

Le choc entre le RC Lens et le LOSC, prévu ce samedi 26 octobre, s’annonce comme un événement sportif majeur en France. Pour éviter les incidents qui ont marqué les précédents derbys, un dispositif de sécurité particulièrement renforcé a été mis en place.

RC Lens – LOSC : Des mesures strictes pour encadrer les supporters

C’est l’une des affiches très attendues en Ligue 1 ce week-end. Quatrième du championnat de France, le LOSC se rend sur la pelouse du cinquième, le RC Lens, dans un derby du Nord qui promet. Si l’enjeu s’annonce de taille sur le terrain entre les deux équipes, l’ambiance promet d’être électrique dans les tribunes du Stade Bollaert-Delelis.

Avec le risque de débordement et d’éventuelles déviances qui pourraient enregistrer dans le rang des supporters, des mesures particulières ont été prises. Le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté afin de réguler notamment les déplacements des supporters lillois. Ainsi, les supporters du LOSC devront se rendre au stade en bus et seront escortés par les forces de l’ordre.

Un périmètre de sécurité sera mis en place autour du stade et des zones sensibles, interdisant l’accès aux supporters lillois. Par ailleurs, pour éviter des incidents entre les supporters du RC Lens et du LOSC Lille, ils seront strictement séparés dans le stade. Les pétards, fumigènes, et autres objets pouvant servir d’armes sont interdits.

Ces mesures s’expliquent par l’histoire mouvementée des derbys entre le RC Lens et Lille. Les incidents survenus lors de précédents matchs, notamment en septembre 2021, ont montré la nécessité de renforcer la sécurité. Le non-respect de ces mesures pourra entraîner des sanctions pénales importantes, allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.