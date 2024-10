OL – Besiktas : Pierre Sage bat le rappel de ses troupes, la compo

Pierre Sage ne devrait pas rencontrer de difficultés pour composer l’équipe de l’OL face au Besiktas, puisqu’il a à sa disposition l’intégralité de son groupe. Un seul changement est envisagé dans la compo, par rapport à l’équipe qui a débuté contre le Havre AC.

OL : Pierre Sage sort le grand jeu face à Besiktas

L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, a convoqué 24 joueurs pour le match contre le Besiktas en Ligue Europa, ce jeudi à 21h. Comme annoncé, il a fait appel à toute son équipe pour affronter le club turc.

Même Wilfried Zaha, écarté pour indiscipline depuis le début octobre, fait son retour dans le groupe lyonnais. « L’intention principale est de ne pas considérer l’équipe comme un groupe de 11 joueurs, mais de la percevoir comme un ensemble avec un maximum de joueurs », a justifié le coach des Gones.

Pour battre Besiktas au Groupama Stadium et se rapprocher des huitièmes de finale directement, l’OL peut compter sur son prolifique trio offensif : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Malick Fofana.

Dans l’entrejeu, Pierre Sage devrait aligner Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Jordan Veretout, malgré le retour de Nemanja Matic.

En défense, le quatuor Vinicius Abner, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Clinton Mata est pressenti. Comme on peut le constater, le seul changement par rapport au onze de départ contre le Havre AC, c’est l’entrée de Caleta-Car, qui était suspendu, et la sortie d’Ainsley Maitland-Niles.

Compo probable de l’OL contre le Besiktas :

Gardien : L. Perri

Défenseurs : V. Abner, M. Niakhaté, Caleta-Car, C. Mata

Milieux : M. Caqueret, C. Tolisso, J. Veretout

Attaquants : R. Cherki, A. Lacazette, M. Fofana

Remplaçants : J. Bengui, R. Descamps, S. Kumbedi, W. Omari, N. Tagliafico, Maitland-Niles, N. Matic, T. Tessmann, S. Benrahma, G. Mikautadze, E. Nuamah, V. Orban, W. Zaha