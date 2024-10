Le PSG change de cap : Un avant-centre égyptien pour remplacer Mbappé ?

Le PSG semble décidé à recruter un avant-centre lors du prochain mercato hivernal. Alors que de grands noms circulent depuis plusieurs mois, le club de la capitale pourrait finalement miser sur un crack égyptien pour remplacer Kylian Mbappé.

Le PSG prêt à investir 40M€ pour une pépite de Bundesliga

Les difficultés offensives du Paris Saint-Germain ne sont plus à démontrer. Le club de la capitale, en quête de résultats probants sur la scène européenne, a identifié l’avant-centre comme un poste à renforcer en priorité. Si Viktor Gyökeres, auteur d’une saison exceptionnelle avec 13 buts et 4 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues et disposant d’une clause libératoire de 100 millions d’euros, est annoncé comme la grande priorité du mercato estival, Luis Campos envisagerait sérieusement l’arrivée d’un autre buteur durant le marché des transferts de janvier.

Dans cette optique, PSG Inside Actus révèle ces dernières heures que le conseiller football du PSG aurait jeté son dévolu sur Omar Marmoush, le nouveau phénomène de l’Eintracht Francfort. Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, l’international égyptien présente un profil très intéressant pour Luis Enrique, qui recherche un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la technique et de la finition.

Si le nom de Marmoush peut surprendre, il s’explique par les performances exceptionnelles du joueur de 25 ans depuis son arrivée à Francfort. Recruté libre l’été dernier, le compatriote de Mohamed Salah a rapidement conquis les supporters allemands et est désormais l’une des valeurs montantes du championnat.

𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 : 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐯𝐮𝐞.



𝐿𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑆𝑎𝑖𝑛𝑡-𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑛'𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑑'ℎ𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒…

Évalué à 40 millions d’euros, Omar Marmoush représente un investissement important pour le PSG. Cependant, le club parisien semble prêt à mettre le paquet pour renforcer son secteur offensif. Cependant, il faudra se montrer très généreux dans ce dossier.

Arsenal prêt à gâcher les plans du PSG pour Omar Marmoush ?

Le nom d’Omar Marmoush est sur toutes les lèvres des recruteurs européens en ce moment. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du VfL Wolfsburg réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Ses performances remarquables n’ont pas échappé aux plus grands clubs.

En effet, si le PSG est prêt à dégainer pour recruter le natif du Caire dès cet hiver, le média espagnol Fichajes assure qu’Arsenal tiendrait le bon bout pour recruter Marmoush l’été prochain. Reste donc à savoir si le Paris SG parviendra à convaincre les dirigeants de l’Eintracht Francfort de vendre leur numéro 7 en janvier 2025. Affaire à suivre donc…