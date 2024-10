Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique licencié ? Une grosse annonce tombe !

Les difficultés du PSG en Ligue des Champions vont-elles pousser les dirigeants qataris à licencier Luis Enrique dans les semaines à venir ? Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient prêts à prendre une décision radicale pour le coach espagnol.

Luis Enrique sur la sellette au PSG ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juillet 2023, Luis Enrique n’a gagné que 40% de ses matches de Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu. Soit le pire bilan du club de la capitale dans cette compétition depuis l’avènement de QSI. Pour le journaliste Pierre Dorian, les décideurs du PSG pourraient prendre la résolution de se séparer du technicien espagnol en cas d’humiliation face au Bayern Munich lors de la cinquième journée de la Coupe aux grandes oreilles le 26 novembre prochain.

« Je suis sérieux, je pense, vraiment que ça peut s’arrêter après un énorme éclat à Munich pour Luis Enrique. Je ne dis pas que je le souhaite, je dis que ça peut arriver », a publié le journaliste de RMC sur sa page Twitter. Malgré des négociations avancées en vue d’une prolongation de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027, Luis Enrique pourrait finalement être remercié par le Paris SG en pleine saison. Sauf que la direction parisienne ne semble pas du tout dans une telle réflexion.

Luis Enrique intouchable malgré les résultats ?

Les performances du PSG en Ligue des Champions soulèvent de plus en plus d’interrogations. Malgré un recrutement ambitieux et des éloges sur sa force collective, le club de la capitale peine à confirmer en Europe. Les rotations régulières mises en place par Luis Enrique, bien qu’expérimentées, semblent perturber l’équilibre de l’équipe et freiner son efficacité offensive.

L’absence d’un buteur de classe mondiale, couplée à des difficultés à trouver la solution en phase de finition, accentue les doutes sur les capacités du Paris Saint-Germain à remporter la prestigieuse compétition. Mais malgré une nouvelle contre-performance en Ligue des Champions, notamment un match nul frustrant face au PSV Eindhoven (1-1), mardi soir au Parc des Princes, Luis Enrique semble intouchable au PSG.

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le PSG aurait accepté l’idée d’une saison blanche en Ligue des Champions, en raison des limites de l’effectif. Paradoxalement, Luis Enrique, principal artisan de ce recrutement, n’est pas remis en cause.

Cette décision s’explique par la volonté du club de construire un projet sur le long terme et par la difficulté de trouver un remplaçant crédible. Si le soutien de Nasser Al-Khelaïfi est sans équivoque, l’ancien coach du Barça n’est pas à l’abri de pressions en cas de résultats catastrophiques en Ligue 1. Néanmoins, à l’heure actuelle, son avenir semble assuré.