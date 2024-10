Abdelaziz Barrada est mort, la cause du décès de l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille connue

Abdelaziz Barrada, ancien joueur de l’OM, est mort à seulement 35 ans. Cette mauvaise nouvelle plonge l’Olympique de Marseille et la communauté du football dans le deuil. Le milieu de terrain marocain, qui a également évolué au PSG, est décédé après sa dernière expérience à l’US Lusitanos Saint-Maur la saison 2020-2021.

OM : Abdelaziz Barrada est décédé, le choc dans la communauté foot

Le décès d’Abdelaziz Barrada a particulièrement touché le club phocéen, qui lui a rendu un vibrant hommage sur ses réseaux sociaux. L’OM a exprimé sa tristesse en saluant la mémoire de l’ancien international marocain. « Repose en paix Abdelaziz », a écrit le club phocéen en rappelant les moments marquants de son passage à Marseille.

Passé également par le PSG, Abdelaziz Barrada a toujours montré une grande qualité technique et une combativité qui ont marqué ses années au sein de ces clubs emblématiques. Les supporters du PSG se souviennent de lui comme d’un joueur prometteur, même si c’est à l’OM qu’il a trouvé une place particulière dans le cœur des fans. La nouvelle de sa mort a aussi résonné au sein du PSG, bien que son passage y ait été plus court.

Cause du décès d’Abdelaziz Barrada

Le décès soudain d’Abdelaziz Barrada, à seulement 35 ans, reste un choc pour l’OM et le PSG. La cause du décès d’Abdelaziz Barrada serait une crise cardiaque foudroyante, selon les dernières informations. Tous ceux qui ont suivi sa carrière se rappellent un joueur humble et dévoué. Les différents clubs où a évolué le joueur lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.