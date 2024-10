L’OL paye cash son manque de réalisme face au Besiktas

L’OL s’est fait surprendre par le Besiktas, jeudi, lors de la 3e journée de Ligue Europa. Les Lyonnais se sont inclinés à domicile, mais Pierre Sage se dit satisfait du contenu de son équipe.

L’OL bute sur le Besiktas et complique sa tâche

L’OL, qui visait une troisième victoire consécutive en Ligue Europa, a été surpris à domicile par le Besiktas. Malgré une domination territoriale et une multitude d’occasions, les Lyonnais n’ont pu trouver la faille et se sont inclinés sur un but de Gedson Fernandes (71e).

Pierre Sage, qui avait procédé à un large turnover par rapport au match face au Havre, a regretté le manque de réalisme de ses joueurs : « On a eu les occasions de tuer le match, mais on a manqué de lucidité devant le but. C’est frustrant de concéder une défaite alors qu’on a produit du jeu. »

Cette défaite a de lourdes conséquences pour l’OL, qui chute au classement et voit ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale s’amenuiser. Les Lyonnais (dsormais 10es) devront désormais batailler pour obtenir une place en barrages. Il leur reste encore 5 matchs à disputer.