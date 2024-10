OM – PSG : Roberto De Zerbi met la pression sur Greenwood avant le Classique

Mason Greenwood est l’une des armes offensives sur lesquelles Roberto De Zerbi compte pour faire permettre à l’OM de mettre fin à la suprématie du PSG sur le classique ces dernières années. Mais avant le choc au Vélodrome dimanche, l’Italien se montre encore plus exigeant envers l’attaquant anglais.

OM : Mason Greenwood, un début de saison qui fait rêver

Mason Greenwood est l’une des bonnes pioches de l’OM lors du dernier mercato estival. Le joueur de 23 ans a rejoint les Phocéens contre 26 millions d’euros et réalise déjà un très bon début de saison. Arrivé cet été en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais a rapidement conquis les cœurs des supporters marseillais grâce à ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence.

Ses six buts en huit matchs de championnat en font l’un des joueurs les plus en forme de Ligue 1 et l’atout offensif numéro un de Roberto De Zerbi. Il est d’ailleurs l’actuel deuxième meilleur buteur du championnat français derrière Bradley Barcola du PSG et ses 7 réalisations. Cependant, malgré cette belle entame, Greenwood reste un joueur perfectible.

De Zerbi exige plus de son numéro 10

Le technicien italien a été déterminant dans la signature de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille. Bien que satisfait de ses rendements et de ses débuts prometteurs, Roberto De Zerbi sait que son buteur a encore une marge de progression à atteindre. En conférence de presse avant les retrouvailles avec le Paris SG, l’ancien de Brighton a pointé du doigt les axes de progression de Greenwood.

« J’attends encore plus de lui. C’est un joueur différent des autres. Il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus un joueur d’équipe. Il doit travailler sur la phase sans ballon. Mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c’est de faire progresser les joueurs », a confié De Zerbi à propos de Mason Greenwood.

Le match face au PSG représente un tournant dans la saison de l’OM. Une victoire permettrait aux Marseillais de confirmer leur statut de prétendant au podium et de réduire l’écart avec le PSG. Greenwood, en tant que joueur clé de l’équipe, aura un rôle déterminant à jouer dans cette rencontre.