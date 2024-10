Mercato : L’OM s’offre un joueur « incroyable », Balerdi s’en frotte les mains

Leonardo Balerdi et l’OM ont accueilli une signature surprise cet été. Un coup de maître signé Mehdi Benatia, qui est parvenu à convaincre Adrien Rabiot de rejoindre le nouveau projet marseillais. Capitaine de la formation phocéenne, Balerdi est heureux de compter un joueur aussi incroyable dans son équipe.

Adrien Rabiot à l’OM : Une trahison qui fait rougir à Paris

Le transfert d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a suscité une vive polémique. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain français a choisi de rejoindre l’ennemi juré, provoquant la colère des supporters parisiens. Bien qu’il n’ait passé que les deux dernières années de sa formation au PSG, Rabiot a toujours été considéré comme un produit du club.

Son départ pour l’OM, à la fin de son contrat à la Juventus, est donc vécu comme une trahison par de nombreux supporters parisiens. Le capitaine Marquinhos a d’ailleurs préféré éviter tout commentaire sur la signature du milieu de terrain chez les Marseillais. « Pas de commentaire », avait déclaré le défenseur central. Une réaction plutôt glaciale qui dit tout sur ce qu’il en pense. En tout cas, à Marseille, on se délecte de pouvoir compter sur les qualités de l’international français.

Rabiot, un renfort de poids pour l’Olympique de Marseille

À Marseille, Rabiot a rapidement trouvé sa place et est devenu un élément essentiel de l’équipe. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et son expérience font de lui un atout majeur pour l’Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi, défenseur marseillais, n’a pas tari d’éloges sur son nouveau coéquipier : « Rabiot est un joueur exceptionnel, avec le ballon et sa technique, mais c’est aussi un leader de vestiaire. La manière dont il donne les messages, tu peux voir qu’il est un joueur incroyable. Il est très important pour nous ».

Le prochain Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement explosif. La présence d’Adrien Rabiot dans les rangs marseillais ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre. Les supporters parisiens auront à cœur de montrer à leur ancien joueur qu’ils n’ont pas digéré ce qu’ils appellent un manque de respect envers le club de la capitale.