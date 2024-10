OL : La pression monte pour les Lyonnais face à l’AJ Auxerre

L’OL rejoue ce dimanche en Ligue 1, après sa défaite contre Besiktas en Ligue Europa. Pierre Sage assure que son équipe va rebondir immédiatement face à l’AJ Auxerre.

L’OL veut rebondir immédiatement face à l’AJ Auxerre

La série de cinq victoires de l’OL, toutes compétitions confondues, s’est interrompue jeudi, lors de la défaite surprise contre Besiktas en Europa League. Malgré une domination au Groupama Stadium, les Lyonnais n’ont pu trouver la faille et se sont inclinés (0-1). Le trio offensif Rayan Cherki-Alexandre Lacazette-Malick Fofana, habituellement prolifique, a été muselé par la défense turque.

Frustré par cette contre-performance, l’entraîneur Pierre Sage a exigé une réaction immédiate de son équipe. Les Lyonnais affronteront l’AJ Auxerre dimanche (15h) en Ligue 1. « J’ai confiance en mes joueurs. Nous allons à nouveau marquer des buts et redresser la situation », a-t-il assuré. « Nous avons à cœur de nous reprendre et de faire oublier cette défaite à nos supporters. »

Le coach de l’OL a également évoqué l’adversaire du jour : « Auxerre est en meilleure forme et voudra profiter de notre déception pour gravir les échelons du classement. Mais nous avons perdu des points et nous devons impérativement gagner ce match, pour nous et pour notre public. »