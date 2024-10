OL : Pierre Sage fixe la barre encore plus haut à l’Olympique Lyonnais

Ayant réussi à qualifier l’OL pour les coupes d’Europe, en seulement six mois à la tête du staff technique, Pierre Sage a déjà marqué l’histoire du club rhodanien. Pourtant, il refuse de s’enflammer et vise plutôt des titres et trophées.

Pierre Sage, le magicien qui a ramené l’OL en coupe d’Europe

Nommé entraîneur intérimaire de l’OL fin novembre 2023, Pierre Sage a réalisé une remontée spectaculaire en Ligue 1 lors de la seconde moitié de la saison dernière. Reprenant l’équipe à la dernière place du championnat, il l’a propulsée à la 6ème position, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. De plus, l’Olympique Lyonnais a atteint la finale de la Coupe de France, malheureusement perdue face au PSG.

À ce jour, le bilan de l’ancien directeur du centre de formation lyonnais est plus que positif. Il compte 26 victoires, 2 nuls et 10 défaites toutes compétitions confondues. En Ligue 1, son bilan est de 19 victoires, 2 nuls et 6 défaites, soit 59 points en 30 matchs.

OL : Pierre Sage vise des titres et trophées

Toutefois, Pierre Sage refuse toute comparaison avec les grands entraîneurs qui ont marqué l’histoire de l’OL, tels que Gérard Houllier ou Alain Perrin. « Pour moi, ces chiffres sont à relativiser car ils correspondent à des effectifs différents et à des contextes de championnat différents », explique-t-il.

Le technicien de 45 ans préfère se concentrer sur l’avenir et l’objectif de remporter des tritres et trophées avec l’équipe lyonnaise. « Je ne suis pas obsédé par les statistiques. Je travaille au quotidien avec les joueurs et c’est à la fin des compétitions que l’on jugera », assure Pierre Sage.