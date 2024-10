ASSE : Que peut Angers SCO décimé face à l’AS Saint-Etienne ?

Angers SCO est déterminé à arracher sa première victoire de la saison en Ligue 1 face à l’ASSE, ce samedi (17h). Malgré les nombreuses absences au sein de son équipe, Alexandre Dujeux espère atteindre son objectif.

Angers SCO vs ASSE : L’infirmerie fait rage, quel impact sur le match ?

L’ASSE affronte Angers SCO avec six joueurs indisponibles, mais trois absences pèsent particulièrement sur l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Pierre Cornud (arrière gauche) et Yvann Maçon (arrière droit), blessés de longue date, ainsi que Ben Old, opéré avec succès jeudi, manquent à l’appel.

L’entraîneur stéphanois cherche depuis plusieurs semaines à trouver des solutions pour pallier les absences de ses latéraux. Léo Pétrot et Dennis Appiah ont été alignés à ces postes mais n’ont pas toujours convaincu, accentuant ainsi le poids des absences de Cornud et Maçon.

Du côté angevin, la situation est tout aussi préoccupante. Alexandre Dujeux doit composer avec sept joueurs indisponibles, parmi lesquels plusieurs titulaires. Cédric Hountondji, Zinedine Ferhat, Jacques Ekomié, Joseph Lopy, Sidiki Cherif, Justin Kalumba sont tous blessés, tandis que Lilian Raolisoa est suspendu.

Alexandre Dujeux vise rien que la victoire !

Ces nombreuses absences sont un coup dur pour le coach d’Angers, qui voit son équipe fortement diminuée avant ce match important. Malgré tout, Alexandre Dujeux et ses joueurs sont déterminés à décrocher leur première victoire de la saison à domicile. « Si on veut s’en sortir, il faut gagner des matchs. C’est le moment de se battre contre l’ASSE pour les trois ponts », a déclaré le coach angevin.

Angers SCO parviendra-t-il à renverser la situation face à des Stéphanois également en quête de rédemption après leur défaite contre le RC Lens ? Réponse dans quelques heures.