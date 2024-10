L’OM lance un cinglant avertissement avant le choc contre le PSG

À la veille de son choc contre le PSG, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1, l’OM a lancé un cinglant avertissement à l’endroit de ses supporters. Explications.

L’OM lance un appel à la raison avant le Classique contre le PSG

Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales visant à durcir les sanctions contre l’homophobie dans les stades, l’Olympique de Marseille lance un appel solennel à ses supporters à la veille du Classique face au PSG. Le club phocéen rappelle que toute injure homophobe ou comportement discriminatoire pourrait entraîner des conséquences graves, tant pour les individus concernés que pour l’ensemble des supporters marseillais.

« Tous unis derrière l’OM. Dimanche soir, l’Orange Vélodrome accueillera OM-PSG. Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèle à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement.

Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage. Allez l’OM ! », écrit le club du président Pablo Longoria sur son site officiel.

Dimanche soir, le Vélodrome vibrera donc aux rythmes d’une rencontre qui oppose les deux plus grands clubs de France. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est aussi une véritable épreuve pour les supporters qui devront faire preuve de fair-play et de respect. Face à un contexte tendu, l’OM a ainsi publié un communiqué pour rappeler les règles à ses fans.