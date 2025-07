Mercato PSG : Campos vise un double coup en Italie !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos se lance sur deux cracks en Italie pour ce mercato estival. Mais les dossiers sont un peu complexes.

Mercato PSG : Luis Campos cible deux pépites en Italie

Le PSG, bien lancé dans son mercato estival, garde les yeux rivés sur deux cibles offensives majeures. Si le club a brillé la saison passée, notamment avec un sacre en Ligue des champions, Luis Enrique réclame désormais de renforts. La fin de saison notamment la finale de la Coupe du monde des clubs a révélé des manques. Les dirigeants du Paris SG l’ont bien compris.

Selon L’Equipe, deux noms restent cochés dans les carnets parisiens. Le premier est Victor Osimhen. L’attaquant nigérian, prêté à Galatasaray, ne semble pas destiné à y rester. Déjà courtisé l’été dernier, il garde la cote auprès de Luis Campos, qui apprécie beaucoup son profil. Mais l’adhésion n’est pas totale. Le technicien du PSG, Luis Enrique, de son côté, se montre plus réservé.

Deuxième cible : Rafael Leão. Avec 13 buts inscrits en 59 matchs sous le maillot de l’AC Milan la saison dernière, l’international portugais pourrait être tenté par un nouveau défi, après six ans passés en Serie A. Luis Campos est séduit par son registre. Le crack portugais peut jouer dans l’axe ou sur l’aile. Pourtant, là aussi, Luis Enrique émet des doutes. Il préférerait un joueur plus vif, plus complémentaire du système actuel. D’autant que sur le flanc gauche, Bradley Barcola donne entière satisfaction.