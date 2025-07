Mercato ASSE : Un départ difficile pour Louis Mouton

Parti de l’ASSE cet été, Louis Mouton regrette la relégation en Ligue 2. Il aurait préféré quitter son club formateur dans de meilleures conditions.

Louis Mouton regrette avoir quitté l’ASSE sur une relégation

Louis Mouton a quitté l’ASSE à la fin de son contrat, le 30 juin dernier. La direction stéphanoise lui avait proposé une prolongation, mais il l’a repoussée. Le milieu de terrain s’est engagé avec Angers SCO en Ligue 1. Interrogé sur son départ de son club de cœur, il ne cache pas sa déception. « C’est difficile d’avoir quitté l’AS Saint-Etienne dans ces conditions-là, avec une descente qui a fait du mal au peuple stéphanois, et bien sûr aux joueurs de l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse, lors de sa présentation officielle.

En revanche, le natif de Saint-Etienne avoue avoir réalisé une partie de son rêve au sein du club qu’il a intégré en 2013 à l’âge de 11 ans. « Je savais un peu que j’allais quitter le club. Maintenant, il faut tourner la page. L’AS Saint-Etienne, c’était 11 ou 12 ans de ma vie, et je ne vais pas cracher dessus. J’ai appris plein de choses et c’était mon rêve de jouer à Geoffroy-Guichard — et j’ai réussi à le faire », a-t-il souligné.

Mercato : Mouton justifie sa signature à Angers SCO

Louis Mouton a justifié ensuite son choix angevin.« Maintenant, il faut que je me développe moi-même en tant que personne, et pas forcément en restant attaché à un club en particulier. Le fait de partir à Angers, ça me permet de savoir ce que je veux. Le coach ne me connaît pas, les gens non plus. C’est à moi de faire mon trou, c’est à moi d’écrire une nouvelle histoire », a-t-il expliqué.

L’ancien joueur de l’ASSE envisage cependant de rejoindre un championnat étranger plus tard. « J’avais des clubs étrangers aussi, mais je voulais me relancer avec un défi en France, avant pourquoi pas de partir à l’étranger. Je fonctionne par étapes », a-t-il annoncé.