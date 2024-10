La rencontre de la neuvième journée entre Angers SCO et l’AS Saint-Étienne a porté ses fruits cet après-midi de samedi. Bien que les Stéphanois aient poussé jusqu’à la fin de la rencontre, le SCO s’est finalement imposé sur un score de 4-2, avec notamment un but de Jean-Eudes Aholou.

Cette victoire est la première de la saison pour Angers SCO, qui était sur une série de huit matchs sans succès en Ligue 1. Ce samedi, les hommes d’Alexandre Dujeux ont fait preuve de conviction, montrant leur envie de mettre fin à leur série décevante. Dès la 7e minute, Himad Abdelli a ouvert le score avant que Jean-Eudes Aholou ne double la mise à la 39e minute.

L’AS Saint-Étienne, qui avait égalisé entre-temps, relance le match avec un nouveau but égalisateur de Zuriko Davitashvili. À 2-2, Angers SCO obtient un penalty, bien transformé par Ibrahima Niane (69e). Pour clore la soirée, Bamba Dieng récupère un ballon dans la surface de réparation des Stéphanois et inscrit le dernier but. Cerise sur le gâteau, le SCO s’impose 4-2 et signe son premier succès de la saison.

Angers SCO : Jean-Eudes Aholou savoure la première victoire du SCO 3

Jean-Eudes Aholou marque et célèbre la victoire

Présent en zone mixte après la rencontre, Jean-Eudes Aholou, impliqué dans la victoire d’Angers SCO, a exprimé sa joie. « C’est vrai que ça fait du bien, on attendait cette première victoire. C’était un match difficile, c’est dans la souffrance, mais on a été chercher ce succès devant notre public. C’est un début, nous sommes très contents, on va savourer et vite se reposer afin de préparer le déplacement à Monaco », a déclaré le milieu de terrain ivoirien de 30 ans. À noter qu’il s’agit de son premier but de la saison après huit matchs avec le SCO.