Stade Brestois : Éric Roy félicite les performances de ses joueurs

Comme annoncé lors de la conférence de presse d’avant-match, Éric Roy a réussi à relancer son équipe en Ligue 1. Ce samedi soir, l’entraîneur de 57 ans et le Stade Brestois ont triomphé à l’extérieur face au Stade de Reims. Après la rencontre, il a livré ses premières analyses et salué les qualités de ses joueurs.

Les analyses d’Éric Roy après la victoire du Stade Brestois

Ce soir, Éric Roy s’est dit plus que satisfait de la performance de son équipe. Sur l’ensemble du match, le coach des Ty Zefs n’a pas grand-chose à reprocher à ses hommes. « C’est une belle performance de gagner ici, d’autant plus avec les deux protocoles commotion pour Luck et Massadio. Kenny et Jordan ont su se mettre au diapason. L’équipe s’est adaptée et a su gérer malgré cette situation inhabituelle. Je ressens beaucoup de satisfaction en voyant mon groupe répondre de cette manière », a-t-il confié au micro de DAZN.

« Nous voulions obtenir un bon résultat ce soir, trois jours après un match difficile. Ce n’était pas aisé ici. Nous avons essayé d’apporter de la fraîcheur dans le onze ce soir tout en alignant une équipe compétitive. Notre entame de match a été très bonne. Nous avons ensuite un peu perdu le fil, mais nous avons su retrouver notre sérénité en deuxième mi-temps pour tenir le score. Nos débuts de chaque période ont été très satisfaisants. »

Éric Roy loue les qualités individuelles de ses joueurs

Interrogé sur les performances de ses joueurs, Éric Roy a félicité chacun des Bretons qui ont contribué à cette victoire. « On connaît les qualités de Romain Faivre, on souhaite qu’il apporte sa pierre à l’édifice. Aujourd’hui, je suis content pour lui. Il faut saluer l’intuition de Bruno Grougi, qui l’a désigné tireur de penalty ce soir. Il a su concrétiser et a également offert une superbe passe décisive. C’est très positif pour lui. Kamory a également pu jouer l’intégralité du match, ce qui est une bonne chose. Je suis satisfait de sa performance », a ajouté Éric Roy.

Pour conclure, il a fait le point sur l’état de santé de Luck Zogbé et Massadio Haïdara, touchés pendant le match du Stade Brestois. « Luck Zogbé et Massadio Haïdara vont bien. Après les coups reçus, cela a été un peu difficile, mais à l’heure où je vous parle, ça va mieux, même s’ils ressentent encore les effets des chocs. Nous ne prendrons aucun risque avec eux », a-t-il conclu.