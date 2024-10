Bombe au PSG : Le Real prêt à une folie pour Zaïre-Emery

S’il rêve de faire toute sa carrière sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait faire l’objet d’une grosse offensive de la part du Real Madrid lors des prochaines périodes de recrutement.

110M€ pour Zaïre-Emery ? Le Real Madrid lâche les chevaux

Le Real Madrid, secoué par la récente défaite face au FC Barcelone, chercherait déjà à renforcer son milieu de terrain en recrutant la pépite parisienne Warren Zaïre-Emery. Le jeune international français, âgé de seulement 18 ans, s’est rapidement imposé comme un élément clé du Paris Saint-Germain grâce à sa technique, sa vision du jeu et sa maturité déconcertante pour son âge.

D’après le site Fichajes, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes seraient prêt à signer un chèque de 110 millions d’euros au Paris SG pour s’attacher les services de Zaïre-Emery. Un montant qui reflète l’intérêt grandissant des plus grands clubs européens pour ce jeune talent. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec les Rouge et Bleu, le natif de Montreuil pourrait ainsi être l’un des gros tubes du prochain mercato estival.

Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer à différents postes en font un joueur très convoité et le Real Madrid le verrait comme le digne héritier de Toni Kroos. De plus, sa présence au sein de l’équipe de France lui permettrait de s’intégrer rapidement au sein du collectif madrilène, déjà composé de ses compatriotes Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Kylian Mbappé. Mais il faudra parvenir à convaincre le PSG de le laisser partir. Ce qui est très loin d’être gagné.

Warren Zaïre-Emery, le nouveau Steven Gerrard parisien ?

Lancé par Christophe Galtier en 2022, Warren Zaïre-Emery est déjà devenu un élément indispensable du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Son talent et sa maturité ont convaincu le club de la capitale de lui faire signer un contrat de longue durée. Bien que Pep Guardiola se soit montré intéressé par le jeune prodige, Zaïre-Emery a choisi de s’inscrire dans le projet à long terme du PSG.

« Il serait souhaitable qu’il fasse toute sa carrière au PSG », a notamment déclaré Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, à la faveur d’un reportage de Canal+ sur le crack parisien. Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge et Bleu, partage cette vision : « nous souhaitons faire de Warren le Steven Gerrard du PSG. » Le Real Madrid est donc conscient que la tâche ne s’annonce pas du tout facile dans ce dossier.