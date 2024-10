PSG : Le vrai patron du Paris SG désigné, et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG fait sa révolution cette saison avec le départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale change de projet et place la jeunesse au pouvoir avec un homme qui a le contrôle de tout. Sauf que contrairement aux années précédentes, Nasser Al-Khelaïfi n’a plus la décision sur tout.

PSG : Nouvelle ère, nouveau patron pour le PSG

Depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a rapidement imposé son autorité. Fort d’une confiance sans faille de la part de Nasser Al-Khelaïfi, l’entraîneur espagnol dispose des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre son projet sportif. Contrairement à ses prédécesseurs, Luis Enrique n’a pas à subir les interférences des dirigeants dans ses choix sportifs.

Le technicien espagnol a ainsi pu imposer sa vision du football et mettre en place un projet à long terme. « Pendant une décennie, Paris s’est cassé les dents sur sa volonté d’empiler absolument les stars, en faisant fi du collectif. Pour une fois, Nasser Al-Khelaïfi a donné tous les pouvoirs à son entraîneur et n’interfère plus sur le sportif. Contrairement à ses prédécesseurs, Luis Enrique a la légitimité, le charisme et le palmarès pour s’imposer ne pas se laisser marcher sur les pieds », a fait remarquer Grégory Paisley dans des déclarations à La Provence.

La fin du bling-bling au PSG ?

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le PSG semble avoir tourné la page du « bling-bling ». Le club parisien privilégie désormais un projet sportif plus cohérent et durable, axé sur la formation et le développement des jeunes joueurs.

« Quoi qu’il en soit, c’est lui le vrai patron du PSG. C’est aussi grâce à lui que Paris s’est détourné du bling-bling en refusant par exemple de recruter un nom pour remplacer Mbappé… Il a imposé sa vision du foot et le club suit en lui mettant à disposition des jeunes joueurs à développer. Il a aussi les coudées franches pour sévir, il est enfin soutenu. On avait perdu l’habitude de voir ça à Paris », ajoute l’ancien joueur du PSG.

Une prolongation de contrat imminente ?

Cette nouvelle organisation semble porter ses fruits. Le PSG a retrouvé une certaine stabilité et les joueurs semblent plus investis dans le projet. Reste à savoir si cette dynamique sera suffisante pour permettre au club de remporter les titres tant espérés.

Toutefois, les résultats de Luis Enrique, même s’ils ne sont pas toujours probants, ont convaincu les dirigeants parisiens. Selon les dernières informations, l’entraîneur espagnol devrait prolonger son contrat jusqu’en 2027.