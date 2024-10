Toulouse FC : Carles Martinez Novell heureux après la victoire contre Montpellier HSC

Le Toulouse FC relance enfin sa saison après quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Ce dimanche soir, Carles Martinez Novell et ses Pitchouns ont écrasé le Montpellier HSC avec un score de 0-3. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur espagnol de 40 ans a exprimé sa satisfaction.

Victoire du Toulouse FC contre Montpellier : Réactions de Carles Martinez Novell

« Je suis très content, bien sûr, de voir comment on a géré tout le match », a déclaré Carles Martinez Novell, qui félicite ses joueurs pour le travail collectif accompli. « Ils ont bien démarré, nous avons marqué dès que nous en avons eu l’opportunité, nous avons été efficaces. Ensuite, je pense que nous avons bien géré nos émotions… Je crois que l’équipe a été intelligente et j’espère que ce match nous aidera pour le prochain, que nous devons également gagner. On espère que c’est le déclic. Aujourd’hui, c’est avant tout une performance d’équipe. Nous avons gardé notre cage inviolée et réalisé de belles actions collectives », a ajouté Carles Martinez Novell. Malgré la victoire 3-0, il est resté insatiable : « J’ai l’impression que nous aurions même pu marquer un quatrième ou cinquième but. »

Une gestion de match exemplaire selon Carles Martinez Novell

Interrogé sur l’état d’esprit des joueurs toulousains, Carles Martinez Novell a affirmé que la situation s’était améliorée, bien qu’il reste encore du travail à faire. « Le stress de marquer chez certains de nos joueurs, on en avait discuté. Mais c’était le discours du coach et du staff tout au long de la semaine avec les joueurs : continuer à croire en ce que l’on fait, que ça allait finir par arriver. Aujourd’hui, nous sommes très contents. Bravo à tous, et particulièrement à nos attaquants. Sur les trois ou quatre premières occasions, nous avons réussi à marquer. On verra si c’est le déclic », a conclu l’entraîneur du Toulouse FC.