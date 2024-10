Le PSG marche sur l’OM : Un Classique à sens unique

Le PSG a infligé une véritable humiliation (0-3) à l’OM dans son Vélodrome, lors du Classique en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, laissant les Marseillais totalement dépassés.

Un début de match catastrophique pour l’OM face au PSG

Ce classique entre le PSG et l’OM était très attendu. Avec un effectif visiblement plus fort que la saison dernière, les Phocéens et Roberto De Zerbi étaient particulièrement attendus pour ce nouveau rendez-vous. Malheureusement, l’enthousiasme né avant ces retrouvailles s’est très vite estompé. Dès les premières minutes, le Paris SG a imposé son rythme et ouvert le score rapidement grâce à un but de Joao Neves.

Après seulement 7 minutes, le milieu de terrain portugais reprend victorieusement un ballon renvoyé dans ses pieds par Geronimo Rulli. A 11 contre 11 et à ce moment de la rencontre, c’était déjà compliqué pour l’Olympique de Marseille. Les choses se sont encore plus compliquées avec l’expulsion d’Amine Harit, jugée sévère, à la 20e minute.

🗣️"Cette action tue le match"



Pour Johan Micoud, Monsieur Letexier n'aurait pas dû expulser Amine Harit. #EDS #OMPSG pic.twitter.com/2GaPHX0lvb — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 27, 2024

Une domination sans partage du PSG, un OM impuissant

Les Marseillais, réduits à dix, n’ont jamais pu revenir dans le match et ont encaissé deux nouveaux buts avant la mi-temps. A la 29ème, tel le symbole d’un Olympique de Marseille en pleine galère, Leonardo Balerdi trompe Rulli et marque contre son camp sur un centre anodin d’Achraf Hakimi. Bradley Barcola fait le break à la suite d’une frappe de Ousmane Dembélé repoussé par le gardien de but de l’OM.

Les Parisiens ont livré une prestation maîtrisée, profitant des erreurs adverses et de leur supériorité numérique. L’OM, de son côté, a montré ses limites et a été incapable de réagir. Les supporters marseillais, pourtant nombreux et motivés, ont assisté à une véritable déconfiture. Cette victoire permet au PSG de conforter sa place de leader en Ligue 1. L’écart avec l’OM se creuse de plus en plus, et les Marseillais vont devoir rapidement relever la tête pour ne pas voir leurs ambitions s’envoler.