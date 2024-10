OM-PSG : Mason Greenwood en difficulté, Roberto De Zerbi le tacle !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a vertement critiqué son attaquant Mason Greenwood après le Clasico OM-PSG. En pleine forme au début de la saison, l’Anglais n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quelques semaines.

Clasico OM-PSG : Mason Greenwood dans le viseur de Roberto De Zerbi

L’attaquant anglais de l’OM, Mason Greenwood, traverse une période difficile. Muet lors du match face au PSG (défaite 3-0) ce dimanche au stade Vélodrome pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, il a été remplacé avant la mi-temps par Roberto De Zerbi.

Dès le début de la saison, Greenwood avait été l’un des grands artisans des bons résultats marseillais. Mais ces dernières semaines, l’international anglais semble avoir perdu de sa forme. Roberto De Zerbi n’a pas caché sa déception envers son joueur. « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour », a tout d’abord déclaré le coach italien.

Selon lui, Mason Greenwood ne comble plus parfaitement ses attentes depuis quelques semaines. Le club attend beaucoup de lui pour se battre pour le titre de champion de France cette saison. Depuis le début de cette saison, l’international anglais a inscrit 6 buts en 9 matchs sous les couleurs de Marseille.

« Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale », a ajouté le technicien italien.

Le PSG occupe la première place du classement avec 23 points en 9 journées tandis que l’Olympique de Marseille est troisième avec 17 points.