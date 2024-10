ASSE : L’urgence défensive pousse l’AS Saint-Etienne à anticiper le mercato

L’ASSE est au bord du gouffre après la 9ème journée de Ligue 1. Elle occupe la 16ème place et est donc actuellement barragiste. La défense de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est véritablement à la peine et constituera sans aucun doute le chantier prioritaire de ce mercato hivernal.

ASSE : La défense, le chantier prioritaire pour cet hiver

Le mercato hivernal est déjà au cœur des préoccupations de la direction de l’ASSE. Alors que les Verts peinent à trouver leur rythme en défense, les dirigeants stéphanois étudient activement des pistes pour renforcer l’arrière-garde dès le mois de janvier.

Malgré les différentes associations tentées par Olivier Dall’Oglio (Batubinsika-Abdelhamid, Batubinsika-Nadé, Abdelhamid-Nadé), l’ASSE demeure particulièrement vulnérable défensivement. Avec 24 buts encaissés en seulement 9 matchs, soit une moyenne de 2,6 buts par rencontre, les Stéphanois affichent la pire défense de Ligue 1, juste devant la lanterne rouge Montpellier MHSC.

Mercato : Quelques pistes intéressantes pour l’ASSE

Si les noms précis figurant sur le calepin du président Ivan Gazidis restent confidentiels pour l’instant, Sportune révèle quelques pistes intéressantes pour renforcer l’axe central. Ces défenseurs ont en commun une bonne connaissance de la Ligue 1 et seront libres de négocier dès janvier 2025.

Parmi les noms évoqués, on retrouve Jason Denayer (29 ans, ex-OL), Romain Saïss (34 ans, Al-Sadd SC), Eric Bailly (30 ans, Vollarreal), Chancel Mbemba (non désiré à l’OM), Julien Laporte (31 ans, FC Lorient) et même Timothée Kolodziejczak (33 ans, Paris FC), ancien Stéphanois.