Les résultats décevants de l’ASSE depuis le début de saison poussent le club à envisager un mercato d’hiver mouvementé. Battus par Angers SCO, les Verts d’Olivier Dall’Oglio sont en zone rouge et doivent réagir rapidement.

L’ASSE dans le dur : Un mercato hivernal pour redresser la barre ?

Promue en Ligue 1, l’ASSE espérait se maintenir sans trop de difficultés. Mais les performances sont en deçà des attentes, et les supporters commencent à s’inquiéter. La nouvelle débâcle face au Angers SCO n’a fait que relancer les questions sur l’avenir d’un club où l’une des rares satisfactions reste les performances de la recrue estivale Zuriko Davitashvili.

« Les seules satisfactions sont venues de Davitashvili, auteur d’un doublé, et de Stassin, impliqué sur les deux buts du Géorgien », a déclaré Laurent Hess. Pour le journaliste de BUT Football Club, « il en faudra d’autres pour que l’ASSE redresse la barre, surtout que son calendrier n’est pas évident (Strasbourg, Lyon) d’ici la prochaine trêve internationale ».

Les Stéphanois sont dans le dur et une réaction urgente est attendue pour redresser la barre. Pour y arriver, la situation actuelle pourrait conduire à un mercato hivernal animé à l’ASSE : « Vu ses nombreux manques et la tournure des événements, il ne serait pas étonnant que des manœuvres se préparent en coulisses, et pas seulement pour renforcer l’équipe en janvier… », a écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club.

L’ASSE devra renforcer son effectif pour espérer se maintenir. Les dirigeants pourraient être amenés à investir sur le marché des transferts pour apporter du sang neuf et de l’expérience. Les prochains matchs, notamment contre le RC Strasbourg et l’OL, seront cruciaux pour déterminer l’ampleur des renforts nécessaires.