Le PSG met l’OM à sa place : Patrick Vieira cash avec De Zerbi

Humilié par le PSG dimanche soir, l’OM a reçu un précieux conseil de la part de Patrick Vieira pour la suite de la saison. Roberto De Zerbi et ses hommes vont devoir revoir leur copie.

OM : Le PSG met les Phocéens à leur place, Patrick Vieira sort contre De Zerbi

La lourde défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (0-3) ce dimanche au Vélodrome a mis en lumière l’écart qui sépare les deux clubs. Pour Patrick Vieira, consultant DAZN, Roberto De Zerbi et les siens doivent tirer une croix sur le titre et se concentrer sur l’obtention d’une place européenne en fin de saison.

« La défaite est méritée. Après, c’est dans le contenu qu’il y a une grosse déception. On s’attendait à une équipe de Marseille un peu plus vaillante et qui poserait plus de problèmes au PSG. Ils ont quand même pris une sacrée claque, le réveil sera très compliqué. Ça veut dire qu’il y aura certainement une remise en question par rapport aux objectifs de la saison. Je pense que c’est difficile de parler de titre du côté de Marseille. On peut peut-être parler un peu plus d’ambitions de coupe d’Europe. Mais on les a peut-être vus trop beaux. On a vu la différence qu’il y a entre ces deux équipes », a déclaré Patrick Vieira, l’ancien coach du RC Strasbourg.

Les prochains matchs seront cruciaux pour l’OM, qui devra se remobiliser pour sauver sa saison. Une qualification en Ligue des champions reste un objectif réaliste, mais il faudra d’abord se concentrer sur le championnat et enchaîner les victoires.