OL : Gift Orban, le nouveau visage des tensions à l’Olympique Lyonnais ?

Écarté du groupe de l’OL face à l’AJ Auxerre, Gift Orban s’est fait remarquer négativement en félicitant Sinaly Diomandé, joueur du club lyonnais, pour sa belle prestation contre l’équipe icaunaise. Le Nigérian accentue ainsi la tension avec le staff technique et s’attire les foudres des supporters.

OL-AJ Auxerre : Gift Orban met le feu aux poudres

L’OL n’a pas su rebondir après sa défaite face à Besiktas (0-1). Les Gones ont été tenus en échec par l’AJ Auxerre (2-2) encore à domicile, lors de la 9ème journée de Ligue 1. Mais au-delà du résultat, c’est un événement survenu après le match qui a mis le feu aux poudres.

Gift Orban, attaquant nigérian non retenu dans le groupe lyonnais, a commenté un post de son ancien coéquipier, Sinaly Diomandé, auteur d’une performance remarquée avec Auxerre. L’international ivoirien avait inscrit un but et délivré une passe décisive, contribuant ainsi au partage des points.

Orban a réagi à une photo de Sinaly Diomandé en postant des émojis de flammes précédé de »top », un message interprété comme une célébration de la réussite de son ami, qui avait quitté Lyon en mauvais termes. Cette publication a provoqué une vive réaction des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux.

De nombreux fans ont réclamé le départ immédiat de l’attaquant nigérian, le considérant comme un traître. D’autres ont exprimé leur incompréhension face à son attitude, estimant qu’il manquait de respect envers le club.

Orban, un pied dehors après sa sortie de route ?

Face à la polémique, Gift Orban s’est rapidement excusé, affirmant avoir agi par inadvertance. Il a expliqué qu’il voulait simplement féliciter son ami et qu’il n’avait pas réalisé que la photo concernait le match nul de l’AJA contre Lyon.

Les excuses de l’attaquant nigérian suffiront-elles à apaiser la colère des supporters lyonnais ? Rien n’est moins sûr. Cette affaire vient s’ajouter aux difficultés rencontrées par l’OL cette saison et risque de créer une nouvelle fracture entre les joueurs et les fans.