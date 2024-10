FC Nantes : Après la défaite, Jean-Philippe Gbamin veut passer ses nerfs sur l’OM !

L’international ivoirien évoluant au FC Nantes, Jean-Philippe Gbamin prévient l’OM avant la rencontre en Ligue 1 dimanche prochain. Les Canaris attendent les Marseillais de pied ferme.

Le FC Nantes défie l’OM à la Beaujoire

Le FC Nantes a lourdement chuté (3-1) à la Meinau face au RC Strasbourg à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas pu résister à la pression des Alsaciens très redoutables à domicile.

À l’issue de la rencontre, le défenseur ivoirien Jean-Philippe Gbamin s’est prononcé sur la performance des Nantais à Strasbourg. Selon lui, le FC Nantes a rencontré beaucoup de difficulté lors de ce déplacement. « On fait une bonne entame de match, on va les chercher bien haut mais on prend ce but à la suite d’un coup de pied arrêté, encore une fois, et ça nous met dedans. Après, on n’arrive pas à sortir la tête de l’eau », a-t-il réagi.

L’international ivoirien secoue ses coéquipiers pour rebondir face à l’Olympique de Marseille. Le FC Nantes reste sur six matchs consécutifs sans victoire. Les Canaris ont hâte d’affronter l’OM de Roberto De Zerbi pour se relancer.

« On est dans une mauvaise dynamique. Il faudra prouver et mettre les ingrédients contre Marseille le week-end prochain. Est-ce qu’on doute ? Quand je suis arrivé, c’était un bon groupe…Mais depuis la première trêve, on a du mal, on est dans le dur. Il nous manque peu de choses pour passer dans une dynamique positive. C’est dans la tête. Il faut switcher, mieux défendre pour pouvoir mieux attaquer. Et si on n’encaisse pas de but, on prend au moins un point. Il faut être tueur dans les deux surfaces. », a ajouté Jean-Philippe Gbamin.

Le FC Nantes et l’OM ont rendez-vous dimanche prochain à la Beaujoire.