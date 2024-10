Bombe : C’est terminé pour Dall’Oglio, l’ASSE accélère avec Nancy

Malgré le soutien de sa direction après la défaite à Angers samedi (2-4), Olivier Dall’Oglio pourrait perdre son poste au profit de Wilfried Nancy, déjà en contact avec l’ASSE. Explications.

Mercato ASSE : Après Angers, Olivier Dall’Oglio sur la sellette

La défaite face à Angers a mis en évidence les fragilités de l’équipe de l’AS Saint-Étienne et les difficultés d’Olivier Dall’Oglio à trouver la formule gagnante et à insuffler un nouvel élan à son groupe. Les résultats décevants de l’ASSE, notamment la lourde défaite à Angers, mettent de plus en plus la pression sur l’entraîneur de 60 ans.

Critiqué pour son schéma de jeu, l’ancien coach de Dijon ainsi pourrait faire les frais de ce début de saison raté. Si RMC Sport assure que la direction stéphanoise a confirmé son soutien à Olivier Dall’Oglio, la situation pourrait rapidement évoluer et les Verts auraient d’ores et déjà entamé des démarches dans ce sens. L’actuel coach de Crew Columbus, en MLS, pourrait débarquer dans le Chaudron pour prendre les rênes de l’ASSE.

Contact établi entre l’ASSE et Wilfried Nancy

Face aux mauvais résultats de l’équipe, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne exploreraient différentes pistes pour renforcer le banc. Si le nom de Rudi Garcia a récemment été cité, le quotidien L’Équipe révèle qu’un contact aurait été établi avec Wilfried Nancy, l’entraîneur français qui a mené les Columbus Crew au titre en MLS l’année dernière.

Le profil de Nancy, réputé pour son jeu offensif et sa capacité à développer les jeunes joueurs, séduit les dirigeants stéphanois. Toutefois, déloger Wilfried Nancy des États-Unis ne sera pas une mince affaire. En effet, le technicien français de 47 ans est sous contrat avec les Crew de Colombus jusqu’en janvier 2026 et les négociations s’annoncent complexes.

De plus, les play-offs de Major League Soccer débutant prochainement, il est peu probable que les dirigeants américains libèrent leur entraîneur avant la fin de la saison. Si l’arrivée de Wilfried Nancy à Saint-Étienne reste une hypothèse, elle témoigne de l’ambition des dirigeants stéphanois de relancer le club après un début de saison raté.

Pour l’heure, Dall’Oglio reste en place et continue à défendre les couleurs stéphanoises lors de la prochaine rencontre contre Strasbourg. Il devra néanmoins trouver des solutions rapidement pour sortir le club de ce début de saison difficile, l’un des pires du XXIe siècle, sous l’œil attentif de ses dirigeants et des nouveaux propriétaires.