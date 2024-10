Mercato ASSE : Qui est Wilfried Nancy, futur coach de l’AS Saint-Etienne ?

L’AS Saint-Etienne traverse une période difficile en Ligue 1. On parle déjà mercato à l’ASSE où le poste d’Olivier Dall’Oglio est menacé. Wilfried Nancy, coach actuel du Columbus Crew en MLS, pourrait le remplacer.

Mercato ASSE : Wilfried Nancy en ligne de mire pour remplacer Dall’Oglio !

Face à un début de saison décevant, les dirigeants de l’ASSE cherchent une alternative capable de redynamiser l’équipe. Olivier Dall’Oglio n’a en effet pris qu’un point en cinq déplacements, et l’équipe a encaissé 19 buts. La dernière défaite, un lourd 4-2 contre Angers SCO, a renforcé les doutes sur sa capacité à redresser le club. Les Stéphanois, qui luttent pour se maintenir cette saison, ont besoin d’un renouveau, et Wilfried Nancy pourrait bien incarner cette solution.

Wilfried Nancy, entraîneur franco-canadien né au Havre, s’est forgé une solide réputation en MLS. Après une première expérience remarquée à Montréal, il a pris les rênes du Columbus Crew, équipe avec laquelle il a décroché le titre la saison dernière. La gestion du groupe et sa capacité à instaurer une cohésion tactique font de Nancy un profil particulièrement apprécié par le board stéphanois. Sa venue pourrait offrir un nouveau souffle à l’AS Saint-Etienne et apporter des compétences internationales inédites au club.

Wilfried Nancy vers l’ASSE : un coach de MLS pour sauver les Verts ?

Bien que Wilfried Nancy n’ait jamais entraîné en Europe, sa philosophie et sa rigueur pourraient être des atouts précieux pour l’ASSE. En cas d’échec prolongé d’Olivier Dall’Oglio, le coach de MLS serait prêt à relever le défi de la Ligue 1 avec l’AS Saint-Etienne. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Dall’Oglio et détermineront si l’ASSE optera pour ce virage vers un coach étranger.

Ce possible changement d’entraîneur pourrait bien être la clé du redressement tant attendu pour les Verts.