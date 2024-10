OM-PSG : Expulsion d’Amine Harit, la DTA rend son verdict  

Le Classique OM-PSG a été marqué par une décision arbitrale controversée : l’expulsion d’Amine Harit. La Direction technique de l’arbitrage (DTA) s’est exprimée sur cette affaire.

OM-PSG : La DTA en phase avec l’exclusion d’Amine Harit

Le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été marqué par une décision arbitrale controversée. Alors que le PSG s’est imposé (3-0) ce dimanche soir au Vélodrome, c’est l’expulsion d’Amine Harit, dès la 20ème minute de jeu, qui enflamme les débats.

Suite à un duel entre le Marocain et Marquinhos, l’arbitre François Letexier a sorti le carton rouge, laissant l’OM à dix contre onze pendant plus de 70 minutes. Une décision jugée sévère par les supporters marseillais et une partie de la presse. Face à cette polémique, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a réagit. Selon RMC Sport, elle a apporté son soutien à l’arbitre, estimant que sa décision était justifiée.

François Letexier a lui-même expliqué sa décision au micro de DAZN, évoquant un geste dangereux d’Amine Harit et les traces de crampons sur le torse de Marquinhos. Cependant, cette explication ne convainc pas les supporters de l’OM, qui dénoncent une décision arbitraire ayant penché en faveur du PSG. La polémique enfle autour de cette rencontre, alimentée par les tensions historiques entre les deux équipes.