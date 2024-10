PSG : Frustré par le PSV, Marquinhos promet une réaction face à l’OM

Le capitaine du PSG, Marquinhos, lance un sérieux avertissement à l’Olympique de Marseille avant le Clasico de dimanche prochain au stade Vélodrome.

Clasico : Le PSG attend l’OM de pied ferme

Le PSG a encore lâché des points en Ligue des Champions. Les Rouge et Bleu ont concédé un match nul (1-1) face au PSV Eindhoven au Parc des Princes mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de cette compétition européenne.

Malgré une domination et de nombreuses occasions, les hommes de Luis Enrique n’ont pas été efficaces devant les buts. Seul Achraf Hakimi a trouvé le chemin des filets et permet au champion de France en titre de continuer la course pour la qualification pour les huitièmes de finale. Le défenseur brésilien Marquinhos a pointé les lacunes de son équipe après la rencontre.

« La chose la plus importante qui a manqué à mon équipe, c’est la finition. Le volume et les occasions, il y en a eu. Notamment en début de match. Eux, ils ont concrétisé. Et ça change l’histoire du match. On aurait aimé prendre les 3 points à domicile. Est-ce qu’il nous manque un neuf ? Je pense qu’on a plus de buts que la saison dernière. Mais c’est normal quand il y a un grand attaquant qui part, on se dit qu’il manque un buteur, mais c’est une autre idée de jeu et on a de grands joueurs. Il nous manque justement un peu de tranquillité devant le but. Il faut le travailler à l’entraînement », a déclaré le capitaine du PSG au micro de Canal+.

Après cette rencontre, le Paris SG a encore un gros match à disputer dimanche prochain. Les Parisiens ont rendez-vous avec l’Olympique de Marseille. Marquinhos mobilise ses coéquipiers pour rebondir face aux Marseillais au stade Vélodrome. « On va travailler pour aller chercher un résultat. C’est le match à gagner. Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut aller là-bas et gagner, et ramener cette victoire à nos supporters », a-t-il ajouté.

L’Olympique de Marseille occupe provisoirement la troisième place au classement avec 17 points en 8 journées. De son côté, le PSG prend la première place au classement avec 20 points, à égalité de points avec le deuxième, l’AS Monaco (20 points).