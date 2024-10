Angers SCO : Yassin Belkhdim incertain après sa blessure contre l’ASSE

Le Angers SCO a retrouvé le chemin de l’entraînement hier lundi. Yassin Belkhdim s’est entraîné en dehors du groupe à cause d’une blessure quelques jours après la victoire décisive contre l’As Saint-Étienne (4-2) au stade Raymond-Kopa. L’attaquant angevin a en effet subi un coup à la pommette lors de cette rencontre, qui l’a contraint à une session d’entraînement en solitaire.

Yassin Belkhdim blessé, Angers SCO se prépare pour l’As Monaco avec des absents

Le choc subi par Yassin Belkhdim lors du match contre l’AS Saint-Étienne pourrait influencer sa préparation pour la prochaine rencontre d’Angers SCO contre l’AS Monaco. En raison de cette blessure, Belkhdim a dû se contenter d’un léger décrassage lundi, loin de ses coéquipiers. Zinedine Ferhat, quant à lui, n’a pas non plus rejoint le groupe. Il a bénéficié d’un programme individuel sous la supervision des préparateurs physiques du SCO.

Outre Yassin Belkhdim et Ferhat, l’équipe d’Angevine reste affaiblie par plusieurs autres absences importantes. Lopy, Kalumba, Chérif, et Ekomié sont toujours en soins. Ils privent l’entraîneur d’options importantes en vue de la prochaine confrontation contre l’As Monaco. Ce contexte d’infirmerie encombrée rend la préparation d’Angers SCO plus complexe, surtout avec un adversaire redoutable comme Monaco en perspective.

Cette période de récupération pour Yassin Belkhdim et ses coéquipiers pourrait être décisive pour la suite de la saison d’Angers SCO. Les supporters espèrent que Belkhdim et Ferhat seront rapidement opérationnels pour maintenir la dynamique de victoire acquise contre l’ASSE et relever le défi contre Monaco.