LOSC : Bonne nouvelle pour Hakon Haraldsson !

Le milieu de terrain islandais du LOSC, Hakon Haraldsson se remet progressivement de sa blessure au pied contractée lors du rassemblement international de septembre dernier.

LOSC : Hakon Haraldsson de retour à l’entraînement

Le milieu offensif islandais Hakon Haraldsson va bientôt faire son retour à la compétition après sa grave blessure. Après plusieurs semaines d’indisponibilité, l’international islandais a repris l’entraînement individuel lundi dernier. Une étape importante dans sa convalescence qui le rapproche d’un retour sur les terrains.

Hakon Haraldsson s’est blessé à l’entraînement pendant le rassemblement international en septembre dernier et a quitté la sélection en raison de cette blessure. Il avait été convoqué pour participer aux matchs de la Ligue des Nations avec l’Islande. Les examens médicaux réalisés ont révélé une fracture au pied, ce qui l’a contraint à plusieurs semaines d’absence.

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, avait annoncé en conférence de presse le 17 octobre dernier avant la rencontre face à l’AS Monaco que Hakon Haraldsson est en phase de réathlétisation. « Hakon Haraldsson et Isma sont en réathlétisation. Ils sont en bonne voie et ont repris la course, ce qui est déjà beaucoup. On espère les revoir après la trêve internationale (novembre) », avait déclaré Bruno Genesio.

Cette saison, Hakon Haraldsson a disputé seulement trois matchs avec les Dogues avant de contracter cette blessure.