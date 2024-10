Mercato-Choc : L’AC Milan offre Rafael Leao au PSG sur un plateau d’or

Toujours à la recherche d’une nouvelle star offensive pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une belle ouverture avec Rafael Leao, l’attaquant portugais de l’AC Milan. Explications.

Rafael Leao : le prochain coup de maître du PSG ?

Quelques mois après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un attaquant de calibre mondial pour renforcer son secteur offensif. Rafael Leao, l’ailier portugais de l’AC Milan, est régulièrement cité comme une cible potentielle. L’ancien joueur de Lille OSC, sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2028, dispose d’une clause libératoire fixée à 175 millions d’euros.

Cependant, selon les dernières rumeurs en provenance d’Italie, le club lombard serait prêt à négocier un départ du compatriote de Joao Neves dès le prochain mercato estival pour un montant revu à la baisse. En effet, d’après le journaliste Javier Parra Pena, les dirigeants milanais pourraient accepter de négocier le départ de Rafael Leao contre un chèque de 120 millions d’euros, soit 55 millions d’euros de moins que son prix initial.

Le profil explosif de l’ailier de 25 ans et sa capacité à faire la différence en un contre un en font l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Néanmoins, son manque d’implication défensive pourrait poser question à Luis Enrique, qui privilégie un jeu collectif basé sur une forte intensité. Pour autant, Luis Campos serait déterminé à tout mettre en oeuvre pour attirer le natif d’Almada à Paris. Même s’il faudra livrer bataille pour s’assurer cette signature inespérée.

Combat de titans pour la signature de Rafael Leao

Le Paris Saint-Germain devra donc peser le pour et le contre avant de se lancer dans ce dossier. D’autres clubs prestigieux, comme Manchester United et Arsenal, sont également sur les rangs. Une aubaine surtout pour le FC Barcelone. Outre le PSG, le club espagnol avait déjà manifesté son intérêt pour Rafael Leao cet été, et pourrait revenir à la charge dans les prochains mois.

Si les Blaugranas avaient évoqué un accord de principe avec le numéro 10 de l’AC Milan, rien n’indique que ce soit toujours le cas aujourd’hui. Surtout que la piste menant à Nico Williams de l’Athletic Bilbao reste la priorité de Joan Laporta et les décideurs barcelonais. Le Paris SG pourrait donc avoir une réelle chance de signer Rafael Leao dans quelques mois.